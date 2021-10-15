قلق وغضب بعد مقتل 46 شخصًا فى حريق بمبنى بتايوان

تسود حالة من الغضب والألم في تايوان، اليوم الجمعة، غداة مقتل 46 شخصا في حريق مبنى متهالك يستخدم لأغراض متنوعة في جنوب الجزيرة، في واحد من الحرائق التي أودت بأكبر عدد من الضحايا في مبنى سكني منذ عشرين عاما في العالم.

واندلع الحريق، فجر الخميس، في مبنى من 13 طابقا في مدينة كاوسيونغ، وأدى إلى تدمير طوابق عدة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد أربع ساعات.

وقالت السلطات إن 41 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وكان المبنى السكني في حالة سيئة، ومعظم الضحايا من كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، وبعضهم مصابون بإعاقات أو بالخرف.

ينظر لي ماو شين، الذي يعيش في مبنى سكني مقابل منذ أربعين عاما، إلى طيور حمام تحط على حافة ما تبقى من شرفة شقة مات فيها صديقه في الليلة السابقة.. وقال: «كان هناك مركز تجاري وسينما في الداخل، لكن الطوابق التجارية كانت فارغة ومهجورة منذ سنوات».

وعلت أصوات صنجات في أنحاء الحي، الجمعة، خلال مراسم أقامها كاهن طاوي وحضرها ناجون من الحريق وأقرباء ضحايا.

وفسر رجال الإطفاء عنف الحريق على وجه الخصوص بأن الطوابق الخمسة السفلية التجارية كانت مليئة بالحطام والأشياء المهملة ما أدى إلى انبعاث كميات هائلة من الدخان الذي اجتاح بعد ذلك الشقق السكنية الواقعة في الأعلى.

وقد أدى حريق اندلع ليلا في مبنى بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان إلى مصرع 46 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسبما صرح مسئولون الخميس.

واندلع الحريق في المبنى المكون من 13 طابقا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وفق مسئولين، وامتد إلى طوابق عدة قبل أن يتمكن عناصر الإطفاء من السيطرة عليه.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان للصحفيين إن "الحريق تسبب في 46 وفاة و41 إصابة".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التايوانية الرسمية تصاعد الدخان من نوافذ المبنى فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

وغالبية الوفيات سجلت في الطوابق بين السابع والحادي عشر التي تضم شققا سكنية، وفق مسئولين.