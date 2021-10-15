الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أكد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده قتلوا فلسطينيًا كان يلقي قنابل حارقة في أحد شوارع الضفة الغربية، بالقرب من بيت لحم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كان هناك شخصان مشتبه بهما، كانا يلقيان قنابل حارقة، الليلة الماضية، وأن حياة السائقين في الشارع كانت في خطر.

وذكر بيان لقوات الاحتلال، اليوم الجمعة: «سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العاملة في المنطقة، لوقف المشتبه بهما بإطلاق النار عليهما.. وأصيب أحد المشتبه بهما، وقدمت قوات الدفاع الإسرائيلي علاجا طبيا مبدئيا في الموقع، لكن المشتبه به توفي متأثرًا بإصابته».

واعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني الثاني.

يأتي بيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما ذكرت مصادر فلسطينية بأن الجيش قتل، مساء أمس الخميس، فلسطينيًا واعتقل آخر في جنوب الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي بيت لحم فلسطين الضفة الغربية قنابل حارقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الرئيس السيسى يُهنئ الجاليات المصرية فى الخارج بالمولد النبوى

«جلوبل إك» البريطانية: مصر تذخر بإمكانات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة

مصر والسعودية تتفقان على وضع خطة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الخارجية السودانية ترفض محاولة إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم