الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

أكد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده قتلوا فلسطينيًا كان يلقي قنابل حارقة في أحد شوارع الضفة الغربية، بالقرب من بيت لحم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كان هناك شخصان مشتبه بهما، كانا يلقيان قنابل حارقة، الليلة الماضية، وأن حياة السائقين في الشارع كانت في خطر.

وذكر بيان لقوات الاحتلال، اليوم الجمعة: «سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العاملة في المنطقة، لوقف المشتبه بهما بإطلاق النار عليهما.. وأصيب أحد المشتبه بهما، وقدمت قوات الدفاع الإسرائيلي علاجا طبيا مبدئيا في الموقع، لكن المشتبه به توفي متأثرًا بإصابته».

واعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني الثاني.

يأتي بيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما ذكرت مصادر فلسطينية بأن الجيش قتل، مساء أمس الخميس، فلسطينيًا واعتقل آخر في جنوب الضفة الغربية.