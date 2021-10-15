بالكمامات والمطهرات.. إجراءات احترازية للوقاية من كورونا بوزارة الري

تتخذ وزارة الموارد المائية والري، كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعقيم مبنى الوزارة بالكامل حفاظا على صحة العاملين والمترددين.



تعقيم مبنى الوزارة ومحيطه وغرف الاجتماعات



وقامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، بحملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه.



كما قامت أجهزة الدفاع المدنى بالوزارة، بتطهير جراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والجراجات والمصاعد الكهربائية ودورات المياه بجميع أدوار المبنى.



وشددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة متابعة إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر ،مؤكدة الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء حفاظا على صحة العاملين.



من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات اسبوعية لتعقيم وتطهير محيط المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.



التزام بالكمامات وعقوبات للمخالفين



كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، استمرار اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المبانى التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، مؤكداً على التزام جميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة.



كذلك أكد غانم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين خلال الفترة الحالية.



كما يتم اتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، واتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من الجميع.

