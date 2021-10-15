إزالة 76 تعد على أراضي الدولة والمجارى المائية بمركز الفتح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن إزالة 76 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وعلى أراضي نهر النيل بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل، وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد محمد صلاح أبو كريشة، بمتابعة تنفيذ حملات الإزالة بمركز الفتح والتي استهدفت تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة "مناطق التخزين الجمركي" على مساحة 116 فدان بمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح ونائبيه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح.

ولفت إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 76 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 6530 متر مربع مباني، و116 فدان و5 قيراط و4 أهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

إزالة مخالفات

إزالة مخالفات