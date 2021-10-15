الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 13 طن سولار ومخلفات مجازر مجهولة المصدر بالقليوبية

سولار
سولار

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمجازر، فى إطار ضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة الأسواق، والحد من السلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر التى تضر بالبيئة وبصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 طن سولار ومخلفات مجازر مجهولة المصدر ودون فواتير وبها تغيير فى الخواص، عبارة عن 3 أطنان سولار داخل تنك تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود، بالإضافة إلى 250 شيكارة مسحوق مخلوط مخلفات مجازر الدواجن، تزن الواحدة منها 40 كيلوجراما، بإجمالى وزن 10 أطنان مخلفات دواجن مجهولة المصدر ودون فواتير، وجرى ضبط المدير المسئول عن المصنع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا فى مجال ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وأيضا ضبط 5 قضايا فى مجال الأسواق العامة لعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة، وعرض هذه المحاضر على نيابة مركز شرطة الخانكة لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التموين تضع خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد كمال تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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