الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بـ5 كيلو حشيش فى شقته بالمعصرة

متهم
متهم

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات تم ضبطه وبحوزته 5 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في نطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، أثناء تواجده بالشقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلوجرامات- سلاح نارى "بندقية خرطوش"- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي- هاتف محمول).

- اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار فى المخدرات 

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. ونرصد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة: 

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

نيابة حبس عاطل 5 كيلو حشيش القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الرئيس السيسى يُهنئ الجاليات المصرية فى الخارج بالمولد النبوى

«جلوبل إك» البريطانية: مصر تذخر بإمكانات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة

مصر والسعودية تتفقان على وضع خطة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الخارجية السودانية ترفض محاولة إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم