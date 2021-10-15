حبس عاطل ضبط بـ5 كيلو حشيش فى شقته بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات تم ضبطه وبحوزته 5 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في نطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، أثناء تواجده بالشقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلوجرامات- سلاح نارى "بندقية خرطوش"- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي- هاتف محمول).

- اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار فى المخدرات

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. ونرصد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة:

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.