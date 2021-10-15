الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين بورسعيد» يضبط 1300 قطعة حلاوة المولد مجهولة المصدر

مضبوطات حلاوه
مضبوطات حلاوه

تمكنت حملة مكبرة لتموين بورسعيد من ضبط 700 قطعة من حلوى المولد، غير مدون عليها تاريخ إنتاج بأحد المحال بنطاق حي الزهور، كما تم ضبط 600 قطعة حلويات متنوعة، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج بأحد المحال  بشارع  23 يوليو، ومجهولة المصدر وبدون أى مستندات تدل على صحة المنتج أو المنشأة الصادر منها.

و تمت مصادرة البضائع لمخالفة أحكام القرار 113 لسنة 1994،والخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ،أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، و 
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، أن الحملات تأتي حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين، ومن تجار السلع المجهولة، وغير المرخص بتداولها ، مشدداً على حرص المديرية على إحكام السيطرة عليها حفاظاً على سلامة المواطنين. 
 

- ضبط 300 كيلو من حلاوة المولد الفاسدة وإلزام البائعين بإعلان التسعيرة

وكانت حملة تموينية مكبرة انطلقت بمحافظة بورسعيد، قد تمكنت من ضبط معملين بجنوب وشرق بورسعيد بحوزتهم 300 كيلو من حلوى المولد المشكلة والمختلفة الأشكال والأنواع، مجهولة المصدر وبها تغيرات واضحة فى الشكل واللون والرائحة، ما يشكل خطر على صحة المواطنين نتيجة وجود الوان صناعية غير مصرح بها من وزارة الصحة، واستخدام مواد أولية مجهولة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة  وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقامت الحملة بتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار حلوى المولد بدائرة حى العرب والمناخ ، وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية بالإشراك مع الأجهزة المعنية مستمرة على محال حلوى المولد، للتأكد من صلاحية الحلوى المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وقمع الغش والتدليس، ضد كل من تسول له نفسه التلاعب او غش المواطنين.

تموين بورسعيد امر ضبط قطغه حلوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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