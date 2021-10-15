أحد ضحايا مليونيرة ريش البط: أعطيتها مليون و200 ألف جنيه واختفت بعدها

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات النيابة العامة مع "ح. م. ع"، المجني عليه، أحد ضحايا مليونيرة “ريش البط وعظام السبيط”المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بتصدير ريش البط وعظام السمك الي الصين، والتنقيب عن الذهب في أسوان مقابل أرباح في القضية رقم 12488 لسنة 2021 جنح التجمع الأول، والتي جاءت كالتالي.

س ما تفصيلات بلاغك؟

ج.- “اللي حصل انا كنت بروح مكتب شحن في أبراج الشرطة علي الاتوستراد وباخد إكسسوارت محمول وأبيعها، وأنا هناك في واحد مترجم قعد واتكلم معايا، وقالي ان اللي اسمها "وويوه شيان”، شغالة في ريش البط وزيت الطعام المستعمل وقالي انت طالما بتنزل تلف ممكن اشتغل معها وبعدين لقيته بيقولي لو معايا فلوس ممكن اعطيها لها تشغلها لي في التنقيب عن الذهب في مدينة أسوان، وبعدها سبته ومشيت وبعدها بشهر كان فيه واحد صيني شغال في السعودية وانا اعرفه .

فسألته عن الموضوع ده وشاف الست وقالي انها هي واحدة محترمة، وفعلا أنا جهزت الفلوس بتاعتي وتقابلت معها هي والمترجم بتاعها اسمه مبارك ومعرفش بقية اسمه واعطيتها، مبلغ 700 ألف جنيه مصري وفي غضون شهر 9 عام 2020 ، ونهاية السنة اعطتني أرباح مبلغ وقدرة 145 ألف جنيه على دفعتين وفي شهر يناير 2021 اعطيتها مبلغ خمسمائة الف جنيه مصري كدفعة ثانية، ومن وقتها معرفشي عنها حاجة وتليفونها مقفول وما اخدتش اي فلوس وماردتش اصل المبلغ اللي انا دفعته وقدره مليون و200 ألف جنيه وبعد كدة رحت بلغت الشرطة ان الست دي نصبت عليا.

س.متى وأين حدث ذلك؟

ج- الكلام دا حصل في غضون شهر سبتمبر عام 2020، بمسكنها G9 فيلا 104، في مدينتي بالتجمع الاول.

س. ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالف الذكر؟

ج- انا كنت رايح اعطيها الفلوس علشان تشغلها في التنقيب عن الذهب.

س؟ كيف تعرفت على المشكو في حقها تحديدا؟

ج- عن طريق المترجم اللي اسمه مبارك اللي شغال معها وانا في شركة الشحن.



س وهل أي من المسؤولين عن تلك الشركة لهم علاقة بالواقعة؟

ج- هم ملهمش دعوة.

س ما هو مضمون الاتفاق الذي أبرمته مع المشكو في حقها؟

ج- هي اتفقت معايا انها تاخد مني مبلغ مليون جنيه، مقابل تديني 150 ألف جنيه شهريا وفعلا اخدت مبلغ مني 700 ألف جنيه مصري وأعطتني مبلغ 145 ألف جنيها علي دفعتين كأرباح.

س ما كيفية علمك بنشاط المشكو في حقها؟

ج- هو عن طريق المترجم بتاعها اللي اسمه مبارك، وهو اللي قالي انها شغالة في التنقيب عن الذهب .



س وهل اتخذت المشكو في حقها من العلانية أو ثمة دعوات صريحة للجمهور بإحدى وسائل الاعلان المقروء او المسموع او السرية للترويج عن نشاطها؟

ج- لا انا مشفتش اي اعلانات لها والكلام بيبقي ودي في حضور المترجم بتاعها .



س ما مقدار المبلغ اللي تحصلت عليه المشكو في حقها؟

ج-هو مبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري.

س وما سبب تحصلها على هذه المبالغ المالية آنفة البيان؟

ج- علشان تشغلها لي معاها في التنقيب عن الذهب وتعطيني أرباح شهرية.

س ما مدى مشاركتك في ادارة راس المال وتحمل الارباح والخسائر؟

ج انا مليش دعوة بالأرباح ولا الخسائر، أنا بس ليا نسبة ثابتة تقدر بـ 15 بالمائة ليا كل شهر.

س من القائم تحديدا باستلام تلك المبالغ المتحصل عليها؟

ج-هي المدعوة وويوه شيان .



س ما هو محل إقامة المشكو في حقها؟

ج- هي مقيمة بمدينتي رقم G9 فيلا 104 مدينتي بالتجمع الاول القاهرة .



س وهل تلقيت أرباح من المشكو في حقها خلال تلك الفترة؟

ج- أيوة.



س ومن القائم بتسليمك تلك الأرباح تحديدا؟

ج- هي المدعوة وويوه شيان الصينية في بيتها في حضور المترجم بتاعها .



س وهل قمت بمطالبة سالفة الذكر باسترداد اصل المبلغ؟

ج- أيوة أنا رحت بيتها ملقتش حد، رحت سألت عليها في مكتب الشحن ردوا عليا وقالولي منعرفش عنها حاجة.

س ما الفترة الزمنية التي امتنعت المشكو في حقها عن ر د أصل المبلغ والارباح المتفق عليها؟

ج- هي امتنعت من شهر يناير 2021 عن إعطائي ارباح او رد اصل المبلغ.

س ما التصرف الذي بدر منها؟

ج- هي تليفونها مقفول ومش عارف عنها حاجة ومش لقيها.



س ما هي الطرق الاحتيالية التي مارستها المتهمة معك آنذاك؟

ج- هي اوهمتني ان عندها موقع في مدينة أسوان، وبتنقب فيه عن الذهب وأني هاخد أرباح 15 % كل شهر مقابل المبلغ المالي اللي أعطيته لها، وهو مليون و200 ألف جنيه مصري .



س ما هي الأفعال التي أتتها المتهمة قبلك تحديدا؟

ج- هي أكدت لي أنها تشتغل في التنقيب عن الذهب بمدينة اسوان ولها موقع هناك.



س وما قصد المتهمة من اتيانها تلك الأفعال تحديدا؟

ج- النصب عليا والاستيلاء علي المبلغ المالي خاصتي .



س وبما تتهم المشكو في حقها؟

ج- بالنصب والاستيلاء على المبالغ المالية خاصتي وقدره مليون ومائتان ألف جنيه.



س ما هي المظاهر الخارجية والطرق الاحتيالية التي أتتها المتهمة تحديدا؟

ج- هي اوهمتني انها شغالة في التنقيب عن الذهب وهتستثنر فلوسي معها، وان ليها محل المستثمرين اللي مشغلين فلوسهم معاها في الموقع في أسوان وانها هتديني نسبة كل شهر قدره 15 بالمائة من أصل المبلغ.



س ما قولك فيما جاء بمحضر التحريات المؤرخ 25 / 8 / 2021. الساعة 10:30 صباحا المحرر بمعرفة العقيد إبراهيم العزب من اقوال تلوتها عليه تفصيلا؟

ج- ايوه هي أخدت فلوسي ونصبت عليا.

س ما علاقتك بكل من عبد الله فايز عبد الله ، جيانغ بان ، لي شينغ من دولة الصين؟

ج- انا معرفهمش بس عرفت أن دول مجني عليهم واتنصب عليهم زيي.



س هل لديك اقوال اخري؟

ج-لا.