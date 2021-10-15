ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الهيروين بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 تجار مواد مخدرة، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات، بمنطقة المنيرة الغربية.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط 3 عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطهم تمكن ضباط القسم من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الهيروين الخام، وكمية أخرى معدة للبيع، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.