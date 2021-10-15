الآن إشارة تردد قناة on e نايل سات لمتابعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي

تردد قناة on e نايل سات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة و فاعليات المهرجان ومعلومات عن نشأة القناة وما يعرض عبر شاشتها طوال اليوم.



كيفية ضبط تردد قناة on e نايل سات

يستطيع الملايين من المصريين الراغبين في متابعة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 ضبط إشارة بث قناة أون إي التي تنفرد ببث الفعاليات كاملة حيث يمكن ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر التردد الجديد على 10853 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 حيث تتمتع الصورة والصوت بجودة عالية بتقنية HD طوال الـ 24 ساعة حيث تعرض القناة أحداث المهرجان منذ الافتتاح الرسمي إلى جلسات الختام حيث يحضر المهرجان العديد من نجوم الفن في مصر و الوطن العربي للمشاركة بأعمالهم الفنية في المهرجان.

أبرز الحضور في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

قبل ساعات فقط من انطلاق مهرجان الجونة السينمائي الدولي تعرضت قاعة الافتتاح لحريق هائل بسبب ماس كهربائي مما بسبب في دمار سور القاعة كاملة حيث عملت إدارة المهرجان على صيانة أثر الحريق تماما ليتسنى لهم افتتاح المهرجان في موعده المحدد له والذي انطلق أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري حيث حضر جلسة الافتتاح العديد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا وعائلته والفنانة نجلاء بدر زوجها والفنانة هند صبري والفنان محمد رمضان والفنانة منى زكي والفنانة منة شلبي والفنانة أروى جودة والفنانة نسرين طافش والفنانة ريهام عبد الغفور.

اقرأ أيضاً

كيفية ضبط بث قناة on e عبر القمر الصناعي المصري



معلومات عن نشأة مجموعة قنوات أون

مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021 يبحث الملايين من المصريين عن كيفية ضبط تردد قناة on e نايل سات لمتابعة أحداث المهرجان والتي تم تأسيسها في عام 2008 لتكون مجموعة قنوات فضائية ترفيهية تعرض برامج ومسلسلات تهم كافة أفراد الأسرة العربية في مصر والوطن العربي وتضم عدة قنوات منها ( أون تايم سبورت، أون سبورت، أون لايف، أون دراما) .

اقرأ أيضاً

متى يتم فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية