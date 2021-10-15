3 مؤسسات تواصل قافلتها الطبية للكشف على أهالي الواحات البحرية بالجيزة

لليوم الثاني على التوالي..

انطلقت لليوم الثاني على التوالي القافلة الطبية الموسعة للكشف على أهالي الواحات البحرية ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع محافظ الجيزة، ونظمتها جامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

واستهدفت القافلة توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير

من جهته، أوضح الدكتور محمد شعبانـ عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استقبل فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلى الواحات، في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الأكثر احتياجاً في كل ربوع محافظة الجيزة.

وأشار شعبان إلي أن القافلة يشارك بها أكثر من 50 من الفريق الطبى ما بين كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين؟.

القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير

ونجحت القافلة والتى جرت أعمالها فى اليوم الأول للكشف على أهالي الواحات من داخل مدارسة الباويطي بالواحات البحرية، في توقيع الكشف على ١٠٦٢مواطنا، وتم صرف علاج لـ٥١٢ من الأهالي.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن القافلة تأتى تستمراراً لسلسلة القوافل الطبية التى تنظيمها الجهات الشريكة مؤخراً ونجحت في الوصول للعديد من القرى الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية ودمياط والأسكندرية ومرسى مطروح والجيزة بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية.

القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير

وقال عبدالفتاح، إن القافلة تأتي فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق التام مع المحافظين وبحضور عدد منهم.

ولفت المدير التنفيذى لصناع الخير، إلى أن عمل القافلة بدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً، وأوضح أن خدمات القافلة المقدمة للمواطنين تتمثل في توقيع الكشف الطبى، وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة.

من جهته، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن دعم الجهاز التنفيذى للدولة يمكن المؤسسات الأهلية الجادة من مضاعفة جهودهاً لصالح الشرائح الأكثر احتياجا، موضحا أن صناع الخير قدمت وتخطط لتقديم مزيد من الخدمات الإنسانية إلى شرائح غير القادرين في أنحاء محافظة الجيزة وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة.

القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير

وأشار زمزم إلى تنظيم قافلة الواحات تم بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية وتستهدف توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.