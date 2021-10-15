الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد غد.. انطلاق معرض جيتكس دبي 2021 بمشاركة مصرية وعالمية

جيتكس دبي
جيتكس دبي

تنطلق بعد غد الأحد الدورة الـ 41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021 تحت شعار "nothing stops people & tech"، وبرعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة 3000 شركة من نحو 60 دولة ويستمر المعرض إلى يوم 21 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المعرض والمؤتمر " جيتكس دبي 2021" أبرز القضايا العالمية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية استخدامات التكنولوجيا نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء، والحوسبة السحابية، وتصنيع الروبوت.

ويستضيف المعرض "نجوم المستقبل" الذي يعد واحداً من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لعام 2021 بمشاركة 700 شركة ناشئة من 60 دولة بالتعاون مع شبكة تضم 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات بلوك تشين.

- عقد 6 فعاليات كبرى بالمعرض 

وأعلنت إدارة المعرض عن عقد  6 فعاليات رئيسية داخل جيتكس دبي تشمل جيتكس جلوبال، وعالم الذكاء الاصطناعي، وجيتكس نجوم المستقبل، وقمة مستقبل بلوك تشين، وفعالية فينتك سيرج، ومؤتمر التسويق (ماركيتنج مينيا) حيث ستسهم تلك الفعاليات في إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية.

- مشاركة مصرية بالمعرض

ومن المقرر مشاركة عدد من الشركات المصرية وبعض مسئولي قطاع الاتصالات بهذا الحدث العالمي، والذي سيعلن فيه عن أحدث التقنيات العالمية في مجال المدن الذكية والأمن السيبراني، وتستهدف الشركات المصرية زيادة حجم التعاون المشترك في ظل تنامي الحاجة علي تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

جيتكس دبي الإمارات مصر التقنية مشاركة عالمية 2021

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وائل لطفي

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