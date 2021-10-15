«قوى عاملة جنوب سيناء»: التفتيش على 195 منشأة خلال سبتمبر الماضي

قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 195 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 21 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ20 شكوى، و19 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 31 منشأة، وإعادة التفتيش على 62 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية وإجراء 75 قياس وبحث شكوتين.

وقال، إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد ترخيصي عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 151 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل ندوتين توعية، كما تم تلقى 69 شكوى عمالية وتم تسوية 14 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ27 شكوى، و22 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة، وإعادة التفتيش على 72 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 2 شكوى.