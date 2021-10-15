صحيفة سعودية: انفلات الوضع في لبنان كان نهاية متوقعة

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن ما جرى في لبنان أمس، وقد تتفاقم فصوله لاحقاً كان نهاية متوقعة منذ زمن مديد، وكشف أن كل خطابات التحذير من الفتنة وكل النيات الطيبة لبعض الأطراف المستضعفة، لا يمكنها أن تخفي الواقع السياسي “المختطف” في لبنان منذ جريمة اغتيال رفيق الحريري.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، بعنوان “لبنان والمحظور” إلى أن انفلات الوضع اللبناني الذي بدأت شرارته أمس كان أمراً منتظراً للأسف، فلبنان المتنوع والمتعدد لا يمكن لجماعة أياً كانت أن تنفرد بحكمه أو تستأثر بقراره، ولو بتوظيفها لفائض القوة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، كما لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تصبح أداة مسلوبة الإرادة لصالح أجندة خارجية تستخدم مكوناً من لبنان ضد بقية المكونات وشركاء الوطن، بل ضد مصلحة لبنان وعلاقاته.

وأوضحت الصحيفة، أن ما فعله "حزب الله" الخاضع لإرادة إيران خلال الأعوام الماضية كان ببساطة عملية تفكيك مستمرة لبنى "لبنان الطائف" المستقرة والمتوازنة، والتي شكلت صمام أمان للبلد الخارج من حرب أهلية طويلة ودامية، فكان أن عبث "حزب الله" بهذه التركيبة الدقيقة، وأفرغها من مضمونها، وصولاً إلى موقع التحكم التام في تشكيل الحكومات، بدءاً من رأس الحكومة حتى أصغر الحقائب الوزارية، ولم يقف ازدراؤه لفكرة الدولة عند هذا الحد، إذ أدخل لبنان في مغامرات غير محسوبة مع إسرائيل، قبل أن يرتكب جريمته الكبرى ويدخل على خط الثورة السورية، كاشفاً هذه المرة القناع عن طبيعته الطائفية الفاقعة التي كانت تتستر قبلاً بالمقاومة وحجة التوازن مع إسرائيل.