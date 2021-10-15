لبنان: العثور على طائرة التدريب المدنية التي سقطت بمنطقة جبيل

عثرت فرق الإنقاذ في لبنان، على طائرة التدريب المدنية المنكوبة التي سقطت أمس الأول في البحر قبالة شاطئ حالات بمنطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان وعلى متنها شخصين.

وكانت أكدت مديرية الدفاع المدني اللبناني أن فرقًا من الغطاسين تتناوب في عمليات البحث عن طائرة التدريب المنكوبة التي سقطت مقابل شاطئ حالات بمنطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان، وعلى متنها شخصان، مشيرة إلى أن الظروف دقيقة للغاية بسبب حركة الموج والرياح في تلك المنطقة.

وأضافت المديرية أنه فور علمها بنبأ سقوط طائرة تدريب مقابل شاطئ حالات، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين كانا على متن الطائرة، وذلك بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش اللبناني وطوافتين تابعتين للقوات الجوية، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

وأكدت أن عمليات البحث تركز حاليًا ضمن دائرة واسعة على مسافة كيلومتر واحد من شاطئ بلدة حالات تتراوح الأعماق فيها بين 30 و35 مترًا.

وكشفت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل منطقة حالات شمال بيروت.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن شخصين كانا على متن الطائرة، فيما تمشط الفرق المختصة منطقة سقوطها للبحث عن الحطام، إضافة إلى ناجين أو ضحايا.

وأجرى رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، اتصالًا بقيادة الجيش، وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة وراكبيها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

وتابع وزير الداخلية، بسام المولوي، الحادث، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، كما أوعز إلى قوات الأمن المشاركة في العملية.

والطائرة التي سقطت في البحر من نوع "سيسنا"، وكانت تنفذ رحلة تدريبية فوق منطقتي جبيل وجونيه شمال بيروت.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة المسئولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت.

وأضاف ميقاتي، في مقابلة، أن الدستور اللبناني يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة، قائلًا إن الطبقة السياسية مسئولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، بأنه يؤكد على مصداقية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لكنه استدرك قائلًا إن هناك "فرقًا بين الشعبوية وتطبيق الدستور".