الأحزاب السياسية في اليابان تبدأ حملاتها الانتخابية بعد حل «النواب»

بدأت الأحزاب السياسية في اليابان، اليوم الجمعة، حملاتها فعليا استعدادا للانتخابات العامة، والتي ستجرى نهاية الشهر الجاري بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حل مجلس النواب في البرلمان أمس الخميس.

- أول انتخابات عامة منذ 4 سنوات

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن يتم التصويت في 31 أكتوبر الجاري على أن تكون أول انتخابات عامة منذ 4 سنوات وأقصر معركة انتخابية حيث لا يفصل بين حل المجلس ويوم التصويت إلا 17 يوما.

ومن جانبها، تدعو أحزاب المعارضة اليابانية إلى تغيير الحكومة بالقول "إن الائتلاف الحاكم لا يستطيع أن يأتي بتدابير أفضل للتعامل مع جائحة كورونا"، كما تقول "إن السياسات الاقتصادية التي وسعت فجوة الدخل لن تتغير".

فيما يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه كيشيدا وحليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميه إلى الاحتفاظ بالأغلبية التي يتمتعان بها في مجلس النواب ويدعو الائتلاف الحاكم إلى استمرار الإدارة الحالية بالقول "إنه يريد المضي قدما وبخطى راسخة في تدابير مكافحة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد".

- حل مجلس النواب الياباني

وكان أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا حلّ مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على تفويض عام لحكومته التي انطلقت الأسبوع الماضي فقط.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، الخميس، عن "كيشيدا"، قوله: "نحن بحاجة لمواجهة حكم الشعب أشعر بأنه واجب حقيقي عليَّ".

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 31 أكتوبر بعد انتهاء فترة عضوية مجلس النواب التي تبلغ 4 سنوات في 21 أكتوبر، ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة كيشيدا في الاستفادة من الهدوء الأخير في معدل الإصابة بفيروس كورونا، بينما لا يزال قادة المعارضة يسعون لإنشاء جبهة موحدة.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اليابان بعد الحرب التي تُجرى فيها انتخابات عامة بعد انتهاء المدة، ومن المقرر أن تكون الفترة بين حل مجلس النواب ويوم التصويت هي الأقصر.