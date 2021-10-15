«ريا وسكينة الجدد».. قتلا مسنة بالفيوم لسرقة قرطها الذهبي (فيديوجراف)

كشفت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، لغز العثور على جثة سيدة مسنة، عمرها 85 عاما، داخل جوال، ملقاة بأرض فضاء بمركز طامية، وتبين من الفحص، أن قرط المسنة الذهبي، السبب وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة.

- تفاصيل الواقعة

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا، بعثور أهالي مدينة طامية على جوال، بداخله جثة سيدة مسنة ملقاة بأرض فضاء، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين أن الجثة لسيدة، تدعى "خ. م .أ"، 85 عاما، ومُبلغ باختفائها.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن جارة المجني عليها، هي المتهمة بقتلها، بمعاونة أبنائها، بعد أن استدرجاها بحجة تناول الشاي معهم، ثم سرقوا قرطها الذهبي، ونقودها، وقتلوها، ووضعوها بداخل جوال، وألقوا جثتها في أرض مهجورة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.