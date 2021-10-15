5 مصابين بينهم طفلتين في حريق منزلين بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بمنزل ملك عامل بدائرة مركز دار السلام، وامتد لمنزل مجاور، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلتين بحروق متفرقه بالوجه واليدين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بمنزل ملك المدعو بخيت ش ف ش 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام وإمتد لمنزل مجاور ملك المدعو إبراهيم ش أ 65 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل الأول" بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم " ووالدته نوال ف ز 58 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بحروق بالوجه واليدين " والطفله جني ب ش ف 5 سنوات بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه والطفله م ب ش ف البالغة من العمر ثمانية أشهر " بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه " نجلتي الأول وزوج شقيقة الأول روبيل ع ر 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " بحروق بالساقين ".

ونقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي عدا الأخير تم حجزة بالمستشفي المركزي أفاد مالك المنزل الثاني وزوجة مالك المنزل الأول المدعوة مارينا شهدي فهمي 23 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول، وأضافا بأحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.