الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تبدأ رفع القيود للتعايش مع كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد للدخول في مرحلة "التعايش" مع الفيروس، وسط ارتفاع مستويات التطعيم.

وتعمل لجنة جديدة تم إنشاؤها هذا الأسبوع على وضع خطة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد رفع القيود الصارمة المفروضة، وسط توقعات بأن يصل عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل إلى 80% من السكان.

ومن المقرر السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص في العاصمة والمدن المجاورة لها و10 أشخاص في المناطق الأخرى ابتداء من يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي خلال اجتماع ترأسه للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الجمعة في المجمع الحكومي في سيئول.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك 4 أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، في العاصمة والمدن المجاورة لها.

كما قررت الحكومة السماح للملاعب الرياضية في الهواء الطلق، بقبول الأشخاص المطعمين بالكامل، شريطة ألا تتجاوز نسبة الحضور 30% من السعة الإجمالية.

ولم تفرض كوريا الجنوبية إغلاقا كاملا، لكنها كانت تخضع لقيود صارمة للتباعد الاجتماعي، بما في ذلك الحد الأقصى للتجمعات التي تضم أكثر من شخصين بعد الساعة 6 مساء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جنوب كوريا الجنوبية التعايش مع فيروس كورونا تعايش التعايش فيروس كورونا كورونا كوريا فيروس كورون الجنوبية تحول فيروس رفع القيود الجنوبي صارمة الجنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

«غلاء البيض».. استياء بين المواطنين وتجار يدشنون حملة مقاطعة

تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون

طارق شوقى: الزيادة السكانية فى مصر السبب وراء تكدس الفصول

نجلاء بدر أكثرهن إثارة للجدل.. أجرأ إطلالات النجمات فى الجونة (صور)

السعودية تعرب عن أملها فى استقرار الأوضاع بلبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان