قمصان مانديلا الشهيرة للبيع فى مزاد للمساعدة فى دفع تكلفة حديقة تذكارية

تبيع عائلة الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي، الراحل نيلسون منديلا، متعلقات شخصية له، وذلك للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها على شرفه.

ومن بين حوالي 100 قطعة ستعرض للبيع، قمصان مانديلا المزركشة التي كان يرتديها في المناسبات الرسمية.

وقال أرلان إيتينجر، رئيس دار "جيرنسيز" للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة وعبر الإنترنت في 11 ديسمبر، إن هذه القمصان "كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم وتميزه عن الساسة الآخرين".

كما يتم بيع هدايا من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات وحقائب وسراويل مانديلا، لتمويل حديقة نيلسون مانديلا للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي دُفن جثمانه فيها.

وتوفي مانديلا في 2013 عن عمر 95 عاما في منزله في جوهانسبرغ.

مانديلا من مواليد 18 يوليو 1918، سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا 1994-1999.



وكان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق.

ويعتبر مانديلا على نطاق واسع بـ "أب الأمة"، و "الأب المؤسس للديمقراطية"، وفي عام 2004، منحت جوهانسبرج مانديلا «حرية المدينة»، وأعيد تسمية ساحة مركز تسوق ساندتون باسم «ساحة نلسون مانديلا»، ونصب تمثال لمانديلا فيها.

و في عام 2008، كما ازيح الستار عن تمثال آخر لمانديلا في مركز Groot Drakenstein الإصلاحي، سجن فيكتور فيرستر سابقا، بالقرب من كيب تاون، يقف في المكان الذي أطلق سراح مانديلا فيه من السجن.

كما لقي أيضا إشادة دولية. في عام 1993، فحصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دي كليرك. وفي نوفمبر 2009، رسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم عيد ميلاد مانديلا، الموافق لـ 18 فبراير، كـ "اليوم الدولي لنيلسون مانديلا"، تكريما له لمساهمته في النضال ضد الفصل العنصري.

حاز أيضا على ميدالية الحرية لرئاسة الولايات المتحدة، ووسام كندا، وكان أول شخص حي يمنح المواطنة الكندية الفخرية.