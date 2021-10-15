نوفاك: لم نتلق أى طلب من واشنطن بشأن خفض أسعار النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا لم تتلق أي طلب من جانب الولايات المتحدة بشأن خفض أسعار النفط من أجل استقرار السوق النفطية.

وقال نوفاك في حديث لقناة CNBC الأمريكية: "في الحقيقة لم يتوجه إلينا أحد، وكتبت وسائل الإعلام عن مثل هذه الطلبات، لكنني لا أعرف ما إذا كانت تلك التقارير صحيحة. وفي الحقيقة لسنا على علم بأي مفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية".

وكانت دول "أوبك+" قد اتفقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير في 4 أكتوبر الجاري قد اتفقت على مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

ومنذ مايو الماضي تستعيد دول "أوبك+" حجم الإنتاج النفطي بعد تقليصه بشكل غير مسبوق في العام الماضي.

وفي الوقت الحالي يبلغ سعر الخام "برنت" نحو 83 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس المتوسط 81 دولارا للبرميل.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا حصيلة قياسية يومية للإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما لا يزال الوباء في ذروته بسبب بطء حملة التلقيح والقيود الصحية المخففة.

وحسب حصيلة يومية نشرتها الحكومة الروسية، فإن 31299 شخصا أصيبوا بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 986، وهي حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.

وتبقى العاصمة موسكو المنطقة الأكثر تضررا بالوباء مع تسجيل 6712 إصابة جديدة و72 وفاة، تليها سان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، مع 2345 إصابة و67 وفاة.

واعتبر وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أن الوضع الحالي ناجم "في المقام الأول عن سلوك الشعب وعملية التلقيح" التي تراوح مكانها منذ أشهر رغم وجود عدة لقاحات وطنية.

وأضاف أن "النظام (الصحي) يتعرض تحت ضغط جدي، علينا أن نوقف ذلك عبر جهود مشتركة"، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، داعيا في الوقت نفسه مرة جديدة مواطنيه إلى تلقي اللقاح.

وتابع موراشكو أنه في حال عدم فرض قيود مشددة قريبا "فسنواجه خطر ارتفاع مستمر" للإصابات.