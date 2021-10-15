الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: التزامنا تجاه تايوان «صلب كالصخر» وسط توتر بين تايوان والصين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صلب كالصخر" وذلك وسط توتر بين تايوان والصين.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن بلادها "ستواصل دعم تايوان في الدفاع عن النفس".

 

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين، من جهة، وبين الأخيرة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

 

ويوم أمس قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، ما شياو قوانج، إن المناورات العسكرية لبلاده قرب تايوان تأتي بهدف "حماية المصالح العامة للأمة الصينية، والمصالح الحيوية للشعب على جانبي مضيق تايوان".

 

وكان الرئيس الصيني شي جين بين تعهد قبل أيام بإعادة الوحدة سلميا مع تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وذلك عقب غارات لأربعة أيام في منطقة الدفاع الجوي التايوانية شاركت فيها نحو 150 طائرة.

 

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل  وفرنسا وروسيا و تركيا  والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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وائل لطفي

كعب أخيل

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