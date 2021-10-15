الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجة الأمريكى يؤكد دعم بلاده لدفاع السعودية عن أراضيها وشعبها

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لموقف المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، معربا عن إدانته للهجمات الحوثية على المملكة.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اجتماع بلينكن بواشنطن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حيث بحثا فيه التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية.


وأشار المتحدث إلى أن من بين هذه القضايا ناقش الوزيران الهدف المشترك للوصول إلى حل قابل للاستمرار لإنهاء النزاع في اليمن.


ونوه إلى أن الوزيرين استعرضا كذلك عددا من القضايا الأخرى إقليميا وعلى نطاق أوسع.

 

وفي وقت سابق ، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،عن اعتقاده بأن إحياء الصفقة النووية مع إيران من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

 

وقال بلينكن في أعقاب لقاء وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقد في باريس اليوم، تعقيبًا على اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "ركزنا في الاتصال على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015). أعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا تتشاركان الاهتمام بالعودة المتبادلة (لواشنطن وطهران) إلى تطبيق خطة العمل"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت روسيا أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ترأس أجندتها ملف برنامج إيران النووي.

 

وأكدت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أن الوزيرين في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي "تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة" (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015).

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