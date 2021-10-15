الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدانة قبطان سفينة إيطالي بتهم تتعلق بالتعامل مع المهاجرين

مهاجرين
مهاجرين

أدانت محكمة قضائية في مدينة نابولي الإيطالية قبطان سفينة تجارية إيطالية لإعادته 101 مهاجر تم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا.


وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية  أن الحكم الذي أصدرته القاضية الإيطالية "ماريا لويزا ميرانداط هو الأول من نوعه في إيطاليا.


وأضافت القناة أن قبطان السفينة، جوزيبي سوتجيو، أدين بتهم تتعلق بالتخلي عن المهاجرين وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.


يُشار إلى أنه يُنظر إلى الإعادة القسرية للاجئين، وخاصة القصر، على أنه انتهاكٌ محتمل لحقوقهم في الحماية وطلب اللجوء.

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن قوات الشرطة ، عناصر الدرك ورجال وحدة الإسعاف وأفراد منظمة الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجراً، قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب البلاد.

 

وأضافت المصادر- في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية،- أن من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ غالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم تقريبا من الشرق الأوسط، وقد كانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة، مشيرة إلى أن المهاجرين تم نقلهم لاحقًا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزًا ثقافيًا.

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