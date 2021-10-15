التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة (صور)

وسط أجواء مبهجة بما تم إنجازه بمركز الجونة للمؤاتمرات، بعد الحريق الذي اندلع فيه صباح الأربعاء، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي توجه خلالها بالشكر لجميع السادة الحضور، والترحيب بوجودهم وقال: "في بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامي المهندس أنسي ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود".

مهرجان الجونة



وأضاف: "المهرجان في دورته الحالية دليل واضح على ما يحظي به من مكانه عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المنحه، و وجودكم اليوم أكبر دليل على ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يساهم في تطوير سلوكيات البشر و منحهم الثقة".



ليصعد بعدها المهندس سميح ساويريس مؤسس مدينة الجونة إلى خشبة المسرح بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وقال: "أنا طالع مع يسرا للتأكيد على أنها الداعم الرئيسي للمهرجان منذ بدايته"، لترد يسرا عليه قائلة: "أنا سعيدة بتواجدي مع عائلة ساويرس، فهم ضهر ودعم".



ليستكمل المهندس سميح كلمته قائلا: "نحتفل هذا العام بخامس دورة، وكل سنة بتكون أصعب من ما سبقها، وعلى الرغم من أننا نحاول كل عام أن نكون أكثر تنظيما، ودائما تحدث ظروف خارجة عن إرادتنا، ليعتذر ساويرس عن تأخير انطلاق الحفل لمدة نصف ساعة، وقال: "العام المقبل لن يحدث ذلك مرة أخرى".



وتابع: "أنا من امبارح وأعصابي تعبانة لسببين الأول لخروج المهرجان في أفضل شكل، وأن يعود المكان إلى ما كان عليه، عمري في حياتي ما كنت فخور بالعمالة اللي شغالة معاية ودايما "بيشيلوني" إلا في 24 ساعة الماضية، وأن شاء الله تحضرون اللي هنا وأكون انتهيت من قاعة الموسيقى التي وعدت بها وزيرة الثقافة منذ عدة سنوات، ولم أوف بوعدي، وأنا لم اعتد على ذلك.



ويصعد بعدها الفنان سيد رجب على المسرح ليشارك بالحكي والتعليق على فيديو عرض لتكريم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في هذا العام، و منهم (الكاتب والمؤلف وحيد حامد، والكاتب مصطفي محرم، الفنان يوسف شعبان، الفنانة أحلام الجريتلي، الفنانة دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان، هادي الجيار، مدير التصوير رمسيس مرزوق، وآخرين من صناع السينما المصرية والعالمية.

مهرجان الجونة



ليصعد بعدها مدير المهرجان انتشال التميمي، ليرحب بالحضور، قائلا: "خلال السنوات الماضية نفخر أننا قدمنا مشروع ناجح في خريطة المهرجانات الدولية، وصاحب الفضل في ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد حتى وصل إلى تلك المكانة، و يتحول من شخص لم يشاهد أفلام إلى خبير في المهرجانات الدولية.



ليقدم لجان التحكيم، وهم: لجان تحكيم مسابقة النجمة الخضراء (الممثلة المصرية أروى جودة، المخرج كيفان مشايخ، الصحفية رنا نجار)، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (المخرج والمنتج المصري تامر عشري، مبرمجة الأفلام أليس خروبي، الممثلة المغربية نادية كوندا، الصحفية والناقدة الإيطالية إي نينا روث، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري)، تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون ، بالإضافة إلى المخرجة الأمريكية كيم إيه سنايدر.

مهرجان الجونة

كما تضم لجنة التحكيم المخرج الأردني الهولندي محمود المساد، والمنتجة الفلسطينية مي عودة، وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا، وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش المؤسس، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، تضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو ، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، وكذلك الصحفي المصري محمد نبيل، أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت، إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي ، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي.



كما طالب انتشال التميمي من المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، والفنانة بشري رئيس العمليات والشريك المؤسس في المهرجان من الصعود علي خشبة المسرح لأخذ الصورة التذكارية.



وقدمت بعدها الإعلامية ناردين فرج مقدمة الحفل الفنانة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا لتقدم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، حيث بدأت هند كلمتها بوصفه بالفارس، الذي يضحي بحياته من أجل إنجاح عمل.

مهرجان الجونة

وتسلم الفنان أحمد السقا تكريمه وأهدى جائزته لعدد من الأشخاص المؤثرين في حياته، وقال: “أحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان على تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، أود أن أحكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة منة زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصى طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتى جاء فيلم إسماعلية رايح جاي، الذي أحدث طفرة في المعدات والإيرادات، وربنا وفقني أني أكون جزء من تلك الطفرة”



وأضاف: “أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الأول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، والإهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث في الحريق كان أكبر دليل وهو المهندس أنسي ساويرس، والاأداء الثالث لأبي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفى، وسألني: أنت بيسموك نجم ليه؟، فقلت له: علشان بيلمع في السما، فقال لي: "خد كل حاجة من النجم إلا البعد"، الإهداء الرابع لزوجتي أم أولادي مها الصغير، والإهداء الأخير لأمي السيدة نادية السروجي".



ووسط مفاجأه للحضور صعدت الفنانة لبلبة لتقدم تكريم خاص للفنان سمير غانم، وقالت: "يشرفني النهاردة أني اتكلم عن عشرة العمر الذي عملت معه 7 أفلام، هو صانع السعادة الذي صنع كوميديا خاصة به هو فقط، ونحن اليوم هنا لكي نقول له وحشتنا.. هو الفنان سمير غانم، ليتم بعدها تقديم فقرة استعراضية خاصة مكونه من اسكتشات استعراضية لأبرز أعماله".



واختتم الحفل بتقديم أحدث أغاني الفنان محمد رمضان التي تحمل عنوان "جو البنات" بمشاركة ريد ون، وسالكسو، لتفاجأه الفنانة بشرى بباقة من الزهور على خشبة المسرح، ليرد محمد رمضان قائلا:" الصلح خير".