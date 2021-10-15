الجيش اليمنى يتمكن من قتل وإصابة 40 حوثيا فى محيط الجوبة بمأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية، من قتل واصابة 40 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في محيط الجوبة جنوب مارب.



وقالت مصادر عسكرية يمنية ، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية ، إن قوات الجيش اليمني استهدافت كمينا لمليشيات الحوثي الإيرانية في محيط الجوبة جنوب مارب اسفر عن مصرع واصابة 40 من عناصر ميليشيا الحوثي .



وفي نفس السياق ، تمكن طيران تحالف دعم الشرعية اليمني من تدمير مخزن أسلحة وعربة مدرعة في جبهة حريب.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، إن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت ارتفاعًا طفيفًا مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثاني.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في 7 محافظات و4 حالات وفاة موزعة بالتساوي في كل من محافظة حضرموت بشرق البلاد وعدن وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الوباء، ارتفاعًا من 27 إصابة وحالتي وفاة أمس الأربعاء.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد إلى 9467 إصابة، تعافى منها 5975 ولا تزال هناك 1699 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1793.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.