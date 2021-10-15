اللواء سمير فرج: مصر تشهد استقرارا كبيرا بفضل الإصلاح الذى نفذه الرئيس السيسى

أكد اللواء الدكتور سمير فرج رئيس إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن مصر تشهد استقرارا كبيرا وتنمية واسعة على الرغم من المحيط الإقليمي المشتعل والاضطرابات التي تشهدها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار مرجعه خطة الإصلاحات غير المسبوقة التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت مختلف المجالات، فضلا عن التلاحم القوي بين الشعب المصري والقوات المسلحة.



جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة والتي تناولت بطولات حرب أكتوبر عام 1973 بمشاركة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، والمستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة وقيادات الهيئة وعدد كبير من مستشاريها.



وقال اللواء سمير فرج، إن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر حقق نجاحا كبيرا، وأن الشعب المصري تحمل صعوبات هذه الإصلاحات، إيمانا بضرورة إجرائها وثقة في صواب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذا الأمر يُذكّر بما تحمله المصريون، بصبر وثبات، من صعاب حتى تحقق لهم الانتصار الكبير في حرب أكتوبر ومن ثم استعادة أرضهم التي كانت قد احتُلت جراء هزيمة يونيو عام 1967 .



وأشار إلى أن المصريين لم يستسلموا ولم تنكسر إرادتهم ورفضوا الرضوخ على الرغم من التداعيات الكارثية للهزيمة، فخططوا للحرب معتمدين المنهج والأساليب العلمية وبشجاعة منقطعة النظير وبأدق التفاصيل بالتوازي مع بطولات حرب الاستنزاف، وفاجأوا العالم بأسره بحرب وانتصار واضح لا لبس فيه، على نحو من شأنه تغيير الكثير من المفاهيم بالعلوم العسكرية.



وأضاف: "القوات المسلحة قدمت ملحمة في الصمود واستعادة التوازن والانضباط واتباع المنهج العلمي السليم والبناء القتالي للهجوم، وأدخلت أساليب قتالية جديدة لم يعرفها العالم في حروب ما قبل أكتوبر 1973 ولا تزال هذه الأساليب تُدرس في الكليات والمعاهد والأكاديميات العسكرية العالمية المرموقة".



واستعرض اللواء سمير فرج خلال الندوة الكثير من التفاصيل الخاصة بإعادة بناء القوات المسلحة في أعقاب يونيو 1967 وإنشاء خطة دفاعية متكاملة لحرمان إسرائيل من تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية على الموانىء والأراضي المصرية، وكذلك البطولات العديدة التي شهدتها حرب الاستنزاف ثم إعداد خطط الحرب وتدمير خط بارليف والذي كان يعد واحدا من أقوى الخطوط الدفاعية في تاريخ الحروب بالعالم.



وشدد على أن الرئيس الراحل أنور السادات له فضل كبير في تحقيق انتصار أكتوبر 1973 خلال توليه زمام القيادة في البلاد في ذلك الوقت، لافتا إلى أن خطة الخداع الاستراتيجي التي نُفذت كانت متكاملة ومُحكمة لإيهام إسرائيل بأن مصر لن تُقدم على الحرب.



من جانبه، أكد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انتصار أكتوبر 1973 يمثل أحد الأيام المجيدة في تاريخ مصر، وأنه ليس مجرد انتصار عسكري فحسب وإنما كانت حربا فريدة عبّرت عن إرادة الأمة بأسرها في استعادة الأرض والكرامة، وأن ذلك الانتصار ينبغي أن تكون مناسبة لتذكير الأجيال الجديدة المتعاقبة بتفاصيلها ومدى أهميتها.



وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إن هناك علاقة متينة وبالغة الخصوصية بين الشعب والقوات المسلحة، وأن هذه العلاقة الفريدة كانت سببا رئيسيا في تحقيق الانتصار الباهر عام 1973، مشيرا إلى أنه يتعين استلهام دروس هذا النصر وتلك الفترة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات ونواحي الحياة.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التي تقوم على سواعد المصريين لا سيما الشباب، والمضي قدما بثبات في المشاريع التنموية العملاقة التي من شأنها النهوض بمصر وتحقيق الرخاء لشعبها.