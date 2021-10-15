الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لاستئناف المحادثات النووية

علي باقري
علي باقري

 أعلنت السلطات الإيرانية أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقد حوار في بروكسل بهدف استئناف المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.


وأوضحت وكالة انباء (إيرنا) الإيرانية - على نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسقه بشأن المحادثات النووية مع إيران، انريكي مورا، التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني "علي باقري" لعدة ساعات في الوقت الذي لم يحدد فيه موعدٌ بعد بين القوى الغربية وإيران تاريخ معين لبدء المحادثات من جديد.


من جانبه، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية - في بيان - أنه وفي "نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار بشأن التساؤلات ذات اهتمام الطرفين خلال الأيام المقبلة في بروكسل".


وأضافت الخارجية في طهران أن مورا أكد أن الاتحاد الأوروبي "مستعدٌ للتعاون مع إيران والأطراف الأخرى".


وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية ، فقد ناقش الجانبان في الاجتماع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، وقضية أفغانستان، ومفاوضات رفع العقوبات القمعية عن إيران.


وأشار باقري إلى أن هناك شكوكًا جدية بشأن الإرادة الحقيقية للولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها ، وانتقد تقاعس الأطراف الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ، وشدد على ضرورة مساءلتها.


من جهته، أكد نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا ، في هذا الاجتماع أثناء حديثه عن مسؤولياته كمنسق للاتحاد الأوروبي، استعداده للعمل مع إيران والأطراف الأخرى لمواصلة المفاوضات لتحقيق نتيجة مقبولة لجميع الأطراف.

 

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 194 حالة وفاة و12298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و742 ألف حالة.
 وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 123275 حالة وفاة.

 

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و264 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).


وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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