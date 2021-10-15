«التعاون الإسلامى» تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين بالسعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدة في الوقت ذاته بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة جازان.



وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية -على وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي وقت سابق اليوم، وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، في مقر الاتحاد، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإعلامية.

ومثل "اتحاد الإذاعات الإسلامية" خلال توقيع المذكرة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، فيما مثل "اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي" المدير العام المكلف محمد عبدربه اليامي.

وتعزز المذكرة الرؤية المشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بنبذ التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتركز المذكرة على التعاون في مجال إقامة ورش العمل والمؤتمرات و الفعاليات و المبادرات و التغطيات، والاستفادة من الخبرات و الدراسات و البحوث التي تدعم مجالات عمل الطرفين إعلاميًا، و التعاون في إنتاج التقارير و المحتوى الإعلامي المقروء و المرئي والمسموع، والتنسيق في دعوة الإعلاميين من منظمة التعاون الإسلامي لحضور و تغطية الفعاليات و الأنشطة الإعلامية.

وثمن الطرفان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للاتحادين للنهوض بصناعة الإعلام، والدعم الكبير الذي يوليه وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي للاتحادين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للرؤى والخطط الإعلامية المزمع تنفيذها لتعزيز الدور الإعلامي الذي يضطلع به اتحادا "يونا" و"إيبو".