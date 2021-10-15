الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

سمية الخشاب ودرة تتألقان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

سمية الخشاب
سمية الخشاب

انطلق مهرجان الجونة السينما في دورته الخامسة ليستعرض مجموعة من أفضل الأفلام العالمية في الفترة من ١٤ إلى ٢٢ أكتوبر، وتوافد عدد من النجمات الكبار اللاتي ظهرت متألقات.

سمية الخشاب

إطلالة الفنانة سمية الخشاب

وظهرت الفنانة الكبيرة سمية الخشاب على السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسه بفستان طويل من الدانتيل يعطي الذراعين، واعتمدت مكياج خفيف بالألوان البني والبيج.

سمية الخشاب

كما قامت بربط الشعر  للخلف في شكل ذيل الحصان واختارت طلاء أظافر بنفس لون الفستان وأقراط كبيرة الحجم.

دره 

إطلالة الفنانة دره علي السجادة الحمراء

لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها بلون احمر الشفاه الفاتح على السجادة الحمراء، وهو نفس لون طلاء الأظافر الخاص بها.

وارتدت ثوب أسود بكتف واحد واختارت أن تربط شعرها على شكل كعكة غير مشدودة للخلف مع ترك بعض خصلات الشعر على وجهها.

 

محمد رمضان يقدم أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة


كما يشهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، أغنية حفل الافتتاح، لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، إذ سيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.

 

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان بفيديو من طائرتة الخاصة وهو متجه للجونة، حيث ظهر بصحبة المضيفات يرقصن على احد اغانية، الأمر الذي تفاعل معه الكثير من متابعي ومحبي النجم المثير للجدل دائمًا محمد رمضان.


جدير بالذكر أنه قد شهد مهرجان الجونة صباح أمس الأربعاء حريقًا في قاعة بلازا التي كان من المقرر من المقرر إقامة الحفل به  لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، الخاصة بمنطقة البحر الاحمر.

 

وتنفرد قناة «ON» بإذاعة فعاليات البث المباشر لحفل مهرجان الحكومة السينمائي بنسخته الحالية.وتنفرد قناة «ON» بإذاعة فعاليات البث المباشر لحفل مهرجان الحكومة السينمائي بنسخته الحالية.

 

كعادة كل عام استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

 

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا أزرق طويلا مفتوحا من الأمام ومرصعا ببعض الإكسسوارات بأحد الأجناب، كما نسقت عليه حذاء فضيا وحقيبة سوداء.

أزياء مهرجان الجونة افتتاح الدور الخامسة من مهرجان الجونة مهرجان الجونة ٢٠٢١ سمية الخشاب درة

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وائل لطفي

كعب أخيل

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