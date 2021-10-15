الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات واليونان يبحثان الشراكة الإستراتيجية وتعزيز آفاق التعاون المشترك

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال لقائهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - أن العلاقات الإماراتية اليونانية تشهد نموًا وتطورًا مستمرين في العديد من المجالات، وذلك في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 738,268 حالة.

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنها أجرت 320,554 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 173 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 731,805 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,117 حالة.

ويواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

 

أمن تعاون لقاء الخارجية خلال امريكية دعاء استراتيجية الإمارات استقرار ألم يبحثان وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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