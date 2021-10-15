الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: بيانات الإدانة لم تردع الحوثيين

السفير عبدالله السعدي
السفير عبدالله السعدي

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن بيانات الإدانة لجرائم ميليشيا الحوثيين لم تردعها عن الاستمرار بل والتوغل في جرائمها، مشددًا على أن الأمر يتطلب الخروج عن دائرة الصمت أمام هذه الجرائم واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد لهذا الارهاب.

 

وأوضح السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وإنهاء الحرب، معربًا عن أمله بأن تسهم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ في التوصل إلى سلام عادل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

 

وأشار المندوب الدائم -حسبما ذكر موقع "سبتمبر نت"- إلى أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات لإنهاء هذا الصراع، لكن الميليشيات الحوثية رفضت كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الحرب ولم تُقابِل تعاون الحكومة وانفتاحها سوى بمواصلة حربها العبثية.

 

وقال السعدي إن عودة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن يعد تعبيرًا واضحًا عن إصرار الحكومة على العمل حتى في أصعب الظروف، داعيًا مجلس الأمن والضمير الإنساني لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لفك الحصار الحوثي عن مديرية العبدية بمحافظة مأرب ووقف الجرائم الإرهابية وإنقاذ حياة آلاف المدنيين.

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