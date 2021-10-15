هند صبرى تسلم أحمد السقا تكريم الجونة فى افتتاح الدورة الخامسة

اختارت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي النجمة هند صبري لتسلم النجم أحمد السقا تكريمه عن مجمل أعماله.



هند سبق لها الفوز بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والفوز بجائزه أفضل ممثلة بالجونة في دورته الثالثة عن فيلمها التونسي "نورا تحلم".



تسليم هند الجائزة لـ أحمد السقا قوبل بحفاوة بالغة من الحضور، معربة عن أنها سعيدة بتكريم صديق عمرها الذين تشاركا معا بطولة مجموعة من الأفلام الهامة والناجحة مثل الجزيرة بجزئيه وإبراهيم الأبيض وهي لا تنسى حلقتهما معا في مسلسل "عايزة اتجوز" والتي حققت ومازالت تحقق نجاحا كبيرا في كل مرة يتم عرضها فيها.



هند جذبت الأنظار بإطلالة جذابة كعادتها ستايلست سعيد رمزي والفستان تصميم فؤاد سركيس وماكياج سهى خوري وشعر أحمد منير وحذاء jimmy choo ومجوهرات iram.



وتواصل هند تصوير فيلمها الجديد كيرة والجن مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز والمخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد.

واختارت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي النجمة هند صبري لتسلم النجم أحمد السقا تكريمه عن مجمل أعماله.