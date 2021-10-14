الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين بعد اشتباكات وقعت، مساء اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دوما، في مُحافظة نابلس، الواقعة في شمال الضفة الغربية.
وقال شهود عيان "إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المُسيل للدموع بكثافة، عقب تصدي أهل البلدة لمحاولة جنود الاحتلال، الاستيلاء على آلات زراعية، الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات منهم بالاختناق".

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم زكارنة من قباطية، ومحمد يوسف عرايشة من ميثلون، لدى مرورهما بحاجز زعترة في جنوب نابلس.

الإحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين قوات الاحتلال نابلس دوما

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