أحمد السقا يهدى جائزة مهرجان الجونة لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

قدمت النجمة هند صبري جائزة تكريم الفنان أحمد السقا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأعرب «السقا» خلال الحفل عن سعادته الشديدة بالتكريم، وأهداه للفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ورجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس ووالدهما، ووالده الراحل صلاح السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير وأصدقائه وأبناء جيله بالوسط الفني.

وأضاف «السقا» أن والده أعطاه نصيحة لن ينساها أبدا وهو على فراش الموت، وهي أن يكون على قدر كاف لحمل لقب النجم، وأن يكون قريبا من الناس وليس بعيدا كابتعاد النجوم في السماء.