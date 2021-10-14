الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس ينعى الراهب صرابامون السكندري

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

رحل أمس الراهب صرابامون السكندري، الراهب بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة، عن عمر ناهز ٣٢ سنة قضى منها في الرهبنة ٦ أشهر فقط. 


ولد الراهب  الراحل عام ١٩٨٩، وترهب في ٢٧ مارس من العام الجاري، وصلى صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير، صلوات تجنيزه بالدير اليوم.


 وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لصاحبي النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ولمجمع رهبان الدير في رحيل  الراهب صرابامون السكندري، ويلتمس لهم عزاءًا سمائيًّا.

الراهب صرابامون السكندري دير القديس مكاريوس السكندري جبل القلالي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة الكنائس المصرية عيد الصليب

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