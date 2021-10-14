الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نجلاء بدر أكثرهن إثارة للجدل.. أجرأ إطلالات النجمات فى الجونة (صور)

نجلاء بدر
نجلاء بدر

فور انطلاق مهرجان الجونة السينمائي وهو يصبح حديث السوشيال ميديا على مدار الـ٢٤ ساعة، فمهرجان الجونة يجذب أنظار الجميع نتيجة للأجواء السائدة والإطلالات الفريدة التي يستغلها معظم المشاهير ليعكسوا ثقافة الفن وتنوعه بمصر بلد الثقافات، وفي تلك الإطار ترصد الدستور في السطور التالية أكثر الإطلالات إثارة للجدل بمهرجان الجونة.

نجلاء بدر 
 

خطفت الأنظار بإطلالتها المثيرة الخارجة عن النمط السائد لتمر دقائق وتنتشر صور نجلاء بدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين ووصفها الأغلب بأنها إطلالة جريئة على عكس ما تظهر به نجلاء دائمًا.

حيث كانت إطلالتها هي الأكثر إثارة على منصات التواصل، حيث ظهرت مرتديةً فستانا باللون الأسود الجرئ المثير  وكان الفستان مكشوفا من الصدر والبطن والساق ونسقت نجلاء مع هذه الاطلالة حذاء بالكعب العالي باللون الفضي واعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسق مع إطلالتها الأنيقة.

 

مايا دياب

حرصت الفنانة مايا دياب على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة ، والذى يقام حالياً، وظهرت مايا دياب بإطلالة أثارت الجدل، حيث ارتدت فستانا من اللون الأحمر، شابو ضخم من اللون ذاته .

 

رانيا يوسف

ولم تترك النجمة رانيا يوسف الساحة كعادتها بدون إثارة بعض الجدل، حضرت الفنانة رانيا يوسف إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث ظهرت بفستان أزرق اللون مكشوف من الصدر والساق واعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ومكياج خفيف.

 

منة شلبي


ظهرت النجمة منة شلبى بإطلالة جريئة في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة وارتدت منه شلبى فستانًا أبيض جذابا ومثيرا للغاية.

 

منى زكي

حضرت النجمة منى زكى الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفور وصلوها خطفت الأنظار بإطلالتها "الملفته" حيث ظهرت على إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة مرتدية فستانا أسود فى بمبي، وبفيونكة من الخلف تشبه الكيمونو، وذيل أسود طويل، مما دفع رواد المواقع التواصل بسخرية على تصميم الفستان.


داليا البحيري


نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لإطلالة الفنانة داليا البحيري خلال حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الخامسة، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لإطلالة الفنانة داليا البحيري خلال حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الخامسة.

 

دانا حمدان


وتعتبر إطلالة دانا حمدان بحفل افتتاح مهرجان الجونة، الأغرب حتى الآن حيث ارتدت فستانا مرصع بقطع من الزجاج المكسور واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

بمهرجان الجونة نجلاء المشاهير الإطلالات الجرئ مايا دياب

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وائل لطفي

كعب أخيل

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نجلاء بدر أكثرهن إثارة للجدل.. أجرأ إطلالات النجمات فى الجونة (صور)

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