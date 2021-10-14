الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء في فاتيما

الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي

احتفلت بطريركية بابل للكلدان بإيبارشية القاهرة، مع الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، أمس الأربعاء، الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري، بختام ظهورات العذراء في فاتيما، وأيضًا استلام الأب بولس، ذخائر القديسين، فرانشيسكو، وجاسنتا.


بدأ اليوم بالاحتفال بالقداس الإلهي، مع الأب بولس ساتي، بمشاركة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وصاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلين عن مجلسي النواب، والشيوخ، بالإضافة إلى مندوب عن السفارة البرتغالية، مسيو بدرو ليموس. واختتم اليوم بتبارك المؤمنين - بشكل فردي - من ذخائر القديسين، فرانشيسكو، وجاسنتا.
 

في سياق متصل احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

بطريركية بابل للكلدان ب الاب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان بمصر والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية

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