الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ثقيل، بقرية العوينية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى "محمد. ج. حسن"، يبلغ من العمر ١٩ سنة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ثقيل، بقرية العوينية بمركز إدفو التابع للمحافظة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم نقل ثقيل إدفو سيارة ملاكي أسوان مصرع شاب

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