توعية طلاب 10 آلاف مدرسة من الإدمان وعلاج 102 ألف مريض.. أبرز أنشطة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية:

«علاج الإدمان»: نستهدف توعية طلاب 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12%، إلى 1% و1.5%، بسبب الردع و تحويل كل الحالات الإيجابية للنيابة العامة بشكل مباشر، مؤكدًا أن الاستمرارية والتوسع فى الحملات والتى بدأت فى 2017، لعبت دورًا هامًا فى انخفاض النسبة، حيث تم الكشف على أكثر من 12 ألف سائق العام الماضى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



«القباج»: تقديم خدمات علاجية لـ102 ألف مريض إدمان مجانا خلال 9 أشهر

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



القاهرة تواصل تصدر طلب العلاج من الإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه وفقا لاحصائيات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال 9 أشهر من العام الجاري 2012



بنسبة 45.17%.. «الحشيش» الأكثر تعاطيًا فى مصر

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2021 ، أكدت أن الحشيش احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن.



«التضامن»: استقبال 8275 اتصالًا من موظفين حكوميين للعلاج من الإدمان.



أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه فيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 55.86% من المتصلين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و44.14% يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي.