الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

«الأصفر يكسب».. هند وياسمين صبرى الأجمل فى حفل مهرجان الجونة (صور)

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة الجميلة ياسمين صبري الأضواء على الربد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة، حيث ارتدت فستانا أصفر طويلا مرصعا ببعض الإكسسوارات اللامعة ونسقت معه حقيبة بيضاء.

 

هند صبري بالأصفر في حفل افتتاح مهرجان الجونة

كما اختارت الفنانة التونسية هند صبري، اللون الأصفر لإطلالة اليوم الأول من مهرجان الجونة، الأمر الذي يجعل الأصفر يتربع على عرش مهرجان الجونة.

وشاركت الفنانة الجميلة هند صبري الإطلالة مع متابعيها عبر موقع التبادل الصور "انستجرام" حيث وصفها البعض بالبراقة والهادية والمناسبة للحفل.

ريهام أيمن 

كما اعتمدت الفنانة ريهام أيمن أيضا اللون الأصفر من خلال إطلالة بسيطة للغاية مع فتحة أوف شولدر واختيار حقيبة وإكسسوارات هادئة وتسريحة شعر ذيل حصان. 

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي مهرجان الجونة نجيب ساويرس الفنانة ياسمين صبري اللون الأصفر حفل افتتاح مهرجان الجونة إطلالة هند صبري

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