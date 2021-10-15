الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الآلاف يتوافدون على منطقة السيد البدوى فى ذكرى الليلة الكبيرة لمولده

الآلاف يتوافدون على
الآلاف يتوافدون على منطقة السيد البدوى

شهدت مدينة طنطا، مساء اليوم الخميس، توافد الآلاف على منطقة السيد البدوي في ذكرى الليلة الكبيرة لمولده رغم إلغاء احتفالات هذا العام من قبل القيادة التنفيذية للمحافظة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وحرص أعداد كبيرة من المواطنيين من مختلف محافظات مصر والعديد من الدول العربية والأسيوية على التواجد داخل مدينة طنطا منذ يومين من أجل أداء الصلوات في المسجد الأحمدي، والاحتفال بالليلة الكبيرة.

 

كما شهدت محلات بيع الحمص والحلوى زحاما كبيرا من قبل المواطنين الذين حرصوا على شراءها لذويهم قبل العودة إلى منازلهم.

توافد الالاف على منطقة السيد البدوي ذكرى الليلة الكبيرة لمولده رغم إلغاء احتفالات هذا العام

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