«صحة الغربية» : استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الصحية الخاصة

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارًا بغلق غرف العمليات الجراحية وقسم الحضانات وقسم الآشعة بمستشفى شهير بمركز قطور غلقا إداريا، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات، وتدنى تطبيق معايير الجودة بها، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعدم الالتزام باتباع الأساليب المانعة للتلوث، وعدم الالتزام بسياسة فصل النفايات الطبية.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود، وبرئاسة الدكتور بيشوي سامي ومفتشي العلاج الحر بإدارة قطور الدكتور أحمد الشرقاوي، وأحمد الحشاش، وذلك لتقييم عملية تطبيق قواعد مكافحة العدوى واستيفاء اشتراطات الترخيص، وعمل تقرير بذلك لعرضه على الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار بالغلق.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة بقيادتة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية، وذلك لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدول الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثانى وأدوية مسببة للإجهاض وأدوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدليه باجمالى عدد ٣٦٥٢ وتم قيد المحضر برقم ١٠٣٣٨ لسنه ٢٠٢١ جنح اول المحله الكبرى وجارٍ العرض على النيابة العامة

وجاء ذلك من خلال مرور اللجنة المشكلة بقيادة وكيل الوزارة وبعضوية الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتور حامد محمود والدكتور أحمد الشيخ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة، تفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمراكز الطبية.