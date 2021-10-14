تريند مهرجان الجونة.. رانيا يوسف تتألق بفستان أزرق مفتوح (فيديو وصور)

كعادة كل عام استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا أزرق طويلا مفتوحا من الأمام ومرصعا ببعض الإكسسوارات بأحد الأجناب، كما نسقت عليه حذاء فضيا وحقيبة سوداء.

إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

فستان البطانة

تحولت أزياء رانيا يوسف إلى تريند فى أي حفل سينمائي تحضره، بعد ظهورها بأجرأ إطلالة ارتدتها، خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما عرف باسم "فستان البطانة"، وكان عبارة عن فستان أسود جرىء.

وكانت الإطلالة من توقيع ماركة "Elisabetta Franchi"، وتم الكشف عن ثمن الفستان الأصلي ليصل إلى 1440 يورو، وخلال عدد من لقاءاتها التلفزيونية، تحدثت رانيا عن الفستان الأشهر فى عالم المهرجانات، قائلة إن الفستان كانت له بطانة ولكنها لم تظهر، الأمر الذى وصل إلى تقديم بلاغ ضدها بسبب فستانها، ولكنها عادت لتصرح لوسائل الإعلام بأنها لا تعتبر ملابسها مثيرة للجدل بل مناسبة لأجواء المهرجانات والسجادة الحمراء.

إطلالة الجامبسوت شورت

لم تكن هذه الإطلالة الأولى لرانيا يوسف، فقد ارتدت جامب سوت شورت، أسود اللون، فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وأثارت الكثير من الجدل.

وجاء تصميم الجامبسوت شورت، في عرض فيلم شارل شابلن، بأكمام طويلة، وقصة الشورت، بتوقيع علامة elisabettafranchi، ونسقت معه كلاتش بالأسود.

فستان أسود مكشوف

لفتت رانيا يوسف إليها الأنظار، خلال إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41، خلال حفل الافتتاح، بعدما ظهرت مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر، لكنه كان طويلا، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، مخلفة الكثير من الجدل وراء هذه الإطلالة حتى أنها تصدرت التريند وقتها.