الخارجية البريطانية: ندعو جميع الأطراف فى لبنان إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، جميع الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس لما فيه مصلحة الشعب.

جاء ذلك عقب الأحداث الدموية التي شهدتها بيروت، اليوم، والتي أوقعت 6 قتلى و32 جريحا.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن أنشطة حزب الله تقوض سيادة لبنان، داعية إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر".