الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 1000 عقار بعزبة أبو قرن وتسكين 2409 أسرة بمدينة «معا»

نائب محافظ القاهر
نائب محافظ القاهر خلال جولتها

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة.

وأكدت نائب المحافظ على تكثيف الجهود وأعمال الإزالة بشكل آمن ومنظم حتى يحصل المستحقين على وحداتهم الجديدة.

وصرحت عبد المنعم، بأنه تم الانتهاء اليوم من إزالة 1000 عقار من أصل 1250 عقارًا، وتسكين 2409 أسرة  بمدينة «معا».

يذكر أن إجمالي ما تم حصره بعزبة أبو قرن 1250 عقاراً، كما تم حصر 4756 أسرة من المقرر نقلهم لمدينة معا» حيث بدأت أعمال الإزالة بشكل آمن، بإشراف من المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وبحضور اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة ابو قرن العشوائية "بمدينة معا" التى أنشأتها الدولة بديل العشوائيات بحي السلام ثان ومدى توافر الخدمات الخدمات المقدمة لهم . 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان " .
وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة. 
وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المركز الطبي بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف ، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتي تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس والتحرير والسيدة عائشة والعباسية وروكسي وجسر السويس.
كما قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال ، ثم انتقل لمنطقة الأسواق حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بوفرة وبأسعار مناسبة .
وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها .
كما طالب الجمعيات الاهلية بالنزول لمدينة معا وتفعيل دورها في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين .
وزار محافظ القاهرة عدد من الوحدات السكنية خلال جولته بالمدينة كما التقى بعدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم لانتقالهم من مساكن عشوائية إلى مساكن حضارية يتوافر بها كافة الخدمات وتحقق بها جودة الحياة .
ومشروع " معًا" هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا .
ويضم مشروع "معا" ١٣٤ عمارة على مساحة ٦١.٨ فدان بإجمالي ٤٤١٦حدة سكنية  ، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد ، ومبنى للورش الخدمية يضم ٦٠ ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد ، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي و٣ سنيمات ومسرح يسع ٧٠٠ كرسي ، ونقطتي إسعاف واطفاء ، ومناطق خضراء ، وجاري حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية .

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