الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السقا: «همام فى أمستر دام» حضر بتفكيرى بعد تبليغى بجائزة مهرجان الجونة

احمد السقا
احمد السقا

قال الفنان أحمد السقا إنه سعيد بتكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأكد «السقا» في تصريحات لـ«الدستور» أن شخصية «أدريانو» في فيلم همام في أمستر دام، جاءت في باله فور تبليغه بتكريمه خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أن زوجته مها الصغير فكرت في شخصية «تيتو» بعد علمها بتكريمه، متمنيًا أن يكون على قدر هذا التكريم دائمًا وعند حسن ظن الجمهوره به.

وعن فيلم «العنكبوت» قال السقا إن العمل إنساني أكثر، مشيرًا إلى أنه متحمس بشدة لعرض العمل بالسينمات، مؤكدًا أنه استمتع بالتعاون مع كل فريق العمل وعلى راسهم الفنانة منى زكي والتي تعد من أقرب أصدقاؤه.

وكان الفنان أحمد السقا، منشغلاً بتصوير فيلمه الجديد «السرب»، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015، ويشارك في بطولة «السرب» مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة في مصر مهرجان الجونة 2021 ضيوف مهرجان الجونة نجوم مهرجان الجونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة

وسط تصفيق حار من الحاضرين.. أول قبلة فى مهرجان الجونة «صور»

الشناوى وفتحى وصلاح محسن أبرز الحاضرين حفل زفاف قفشة

منة شلبى بفستان جرىء ومثير على ريد كاربت مهرجان الجونة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

أول أسبوع دراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن