السقا: «همام فى أمستر دام» حضر بتفكيرى بعد تبليغى بجائزة مهرجان الجونة

قال الفنان أحمد السقا إنه سعيد بتكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأكد «السقا» في تصريحات لـ«الدستور» أن شخصية «أدريانو» في فيلم همام في أمستر دام، جاءت في باله فور تبليغه بتكريمه خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أن زوجته مها الصغير فكرت في شخصية «تيتو» بعد علمها بتكريمه، متمنيًا أن يكون على قدر هذا التكريم دائمًا وعند حسن ظن الجمهوره به.

وعن فيلم «العنكبوت» قال السقا إن العمل إنساني أكثر، مشيرًا إلى أنه متحمس بشدة لعرض العمل بالسينمات، مؤكدًا أنه استمتع بالتعاون مع كل فريق العمل وعلى راسهم الفنانة منى زكي والتي تعد من أقرب أصدقاؤه.

وكان الفنان أحمد السقا، منشغلاً بتصوير فيلمه الجديد «السرب»، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015، ويشارك في بطولة «السرب» مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.