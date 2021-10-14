الخميس 14 أكتوبر 2021
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لايف ستايل

روجينا وأروى جودة يتألقن فى حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

اشرف زكي و روجينا
اشرف زكي و روجينا

انطلق اليوم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة ليستعرض مجموعة من أفضل الأفلام العالمية خلال الفترة من ١٤ لـ٢٢ أكتوبر.

وتوافد عدد من النجمات اللواتي ظهرن بأفضل إطلالتهن مثل روجينا وأروى جودة.

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بفستان أسود لامع بأكمام شفافة ورقبة متوسطة ورفعت شعرها على شكل كعكة كبيرة غير مشدودة، وأكملت هذه الإطلالة بحلق وخاتم لامعين ملائمين لإطلالة الفستان.

ورافقها زوجها أشرف زكي مرتديا بدلة سوداء وقميص أبيض وربطة عنق بسيطة.

 

أروى جودة


ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان سيلفر ورفعت شعرها للخلف على شكل كعكة عشوائية واختارت الفنانة كحل ثقيل وطلاء أظافر لامع، وختمت إطلالتها بأقراط صغيرة وخاتم كبير الحجم.

 

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