الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-10-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

دولار أمريكي
دولار أمريكي

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه للشراء والبيع، حيث أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، إستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، لتوفير الكميات اللازمة من الدولار، لحركة التداول في الأسواق التجارية، من البنك المركزي المصري ومختلف البنوك العامة والاستثمارية، مما ساعد على توفير مطالب العملاء ورجال الأعمال من الدولار، خلال ساعات التداول. 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

فى ذات السياق، إستمرت معدلات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، فى حالة الإستقرار النسبى، نتيجة للأوضاع الحالية فى السوق المصرفي، وتوفر كميات الدولار الأمريكي، خاصة مع تدفقات المصريين العاملين في الخارج التي بلغت حوالي 32 مليار دولار. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها  للبيع خلال التعاملات 

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع .

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وأوضحت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 

فى ذات الوقت ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

 

سعر الدولار في بنك عودة 

كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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