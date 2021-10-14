ريهام عبدالغفور فى مهرجان الجونة: أستعد لبطولة مسلسلين

تألقت الفنانة ريهام عبدالغفور في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة رائعة.

وقالت «ريهام»، لـ«الدستور»، إنها تجد أن تلاشي مشكلة الحريق الذي نشب، أمس، وعي كبير من منظمي وإداريين مهرجان الجونة، وهو ما يجعل المهرجان متميز عن غيره، مشيرة إلى أنها تتوقع النجاح الكبير لهذه الدورة خاصة وأن المهرجان يتطور كل عام أكثر مما مضى، متمنية النجاح والتوفيق لكل الأفلام المشاركة في المهرجان.

وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت ريهام إنها تستعد لبطولة مسلسلين الأول مع الفنان محمد فراج من خلال مسلسل الغرفة 207 وهو مسلسل يتضمن 10 حلقات تدور احداثه في غطار الرعب، أما المسلسل الثاني مع الفنان إياد نصار والمخرجة مرم ناعوم، ولكنهم لم يستقروا على اسمه حتى الآن متمنة أن العملين ينالوا اعجاب الجمهور.